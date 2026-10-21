Fransa ve İtalya’da sokak olaylarıyla birlikte mağazalar yağmalanırken, çalınan lüks ürünler internet üzerinden satışa çıkarıldı. Piyasa değeri binlerce avroyu bulan ürünler çok daha düşük fiyatlarla alıcı arıyor.

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Avrupa’nın birçok ülkesinde sokak eylemleri ve şiddet olayları tüm hızıyla sürerken, yağmacılar özellikle lüks markaların mağazalarını hedef alıyor. Fransa’da 17 Ekim’de yaşanan olaylarda mağazalardan çalınan ürünler, bu kez internet üzerinden satışa çıkarılmasıyla gündeme geldi.

Vitrinleri kırılan, rafları boşaltılan mağazalardan alınan Rolex saatlerden marka çantalara, parfümlerden elektronik cihazlara kadar pek çok ürün, eBay, Amazon, Vinted ve Leboncoin gibi platformlarda satışa sunuldu.

Yağma ürünlerine ilişkin paylaşımlarda en çok dikkat çeken başlıkların başında lüks saatler ve tasarım çantalar geliyor. Piyasa değeri 15 bin avro olan bir Rolex saatin 5 bin avroya satışa çıkarıldığı, 5 avro değerindeki bir Hermès çantanın ise 1.000 avroya alıcı aradığı örnekler öne çıkıyor. Bu tür fiyatlar, ürünlerin gerçek piyasa değerleriyle ilan bedelleri arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

15 bin avroluk Rolex 5 bin avroya satılıyor: Yağmalanan mallar internette satışta

GÜVENLİK ETİKETLERİ BİLE ÜZERİNDE

Louis Vuitton, Hermès ve Celine gibi markaların çantaları ile Rolex saatlerin yanı sıra pahalı parfümler, kozmetik ürünleri, dünya markalarına ait kıyafetler ve sınırlı üretim spor ayakkabılardan bazılarının güvenlik etiketleri çıkarılmadan satışa sunulduğu görülüyor.

15 bin avroluk Rolex 5 bin avroya satılıyor: Yağmalanan mallar internette satışta

Bu arada, yağma olaylarında yalnızca giyim, aksesuar ve kozmetik ürünleri değil, yüksek koleksiyon değerine sahip parçalar da öne çıkıyor. Fransa’da koleksiyon ürünleri satan bazı mağazalar da yağmalanırken, nadir Pokémon kartları, koleksiyon ürünleri ve elektronik cihazlar, küçük boyutlarına rağmen yüksek fiyatlarla satılabiliyor. Nadir Pokémon kartlarının değeri kartın serisine, nadirliğine ve kondisyonuna göre binlerce avroya ulaşabiliyor.

HÜKÛMETTEN PLATFORMLARA ÇAĞRI

Fransa hükûmeti, yağma olaylarının ardından çalıntı olduğu şüphesi bulunan ürünlerin internet üzerinden yeniden satışını önlemek için Vinted, Leboncoin, eBay, Amazon, Meta ve TikTok temsilcilerini toplantıya çağırdı.

15 bin avroluk Rolex 5 bin avroya satılıyor: Yağmalanan mallar internette satışta

Hükûmet, şüpheli ilanların gecikmeden kaldırılmasını, satıcıların tespit edilmesini ve soruşturmalarda güvenlik güçleriyle iş birliği yapılmasını istedi. Vinted, şüpheli ilanları kaldırdığını ve denetimleri artırdığını açıklarken, kuralları ihlal eden kullanıcıların hesaplarının kalıcı olarak kapatılabileceğini bildirdi. eBay de çalıntı ürün satışının yasak olduğunu, şüpheli faaliyetleri tespit etmek için teknolojik araçların yanı sıra manuel kontrollerden yararlandığını duyurdu.

Öte yandan İtalya hükûmeti, yağmalama olaylarına karışanlara 5 yıla kadar hapis cezası ve Milano’ya 500 ilave asker konuşlandırılmasını içeren güvenlik kararnamesini kabul etti.

15 bin avroluk Rolex 5 bin avroya satılıyor: Yağmalanan mallar internette satışta

15 TEMMUZ’DA TEK BİR İĞNE DAHİ ÇALINMAMIŞTI

Fransa ve İtalya’da lüks mağazalar yağmalanırken Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar dikkat çekiyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe karşıtı binlerce kişinin bulunduğu havalimanlarında, her yaştan ve meslekten insanın oluşturduğu kalabalığa rağmen, onlarca lüks eşya mağazasından tek bir eşyanın çalınmadığını söyledi.

15 bin avroluk Rolex 5 bin avroya satılıyor: Yağmalanan mallar internette satışta

Öte yandan Fransa Dağıtım ve Ticaret Federasyonu Başkanı Alexandre Bompard’ın 18 Ekim’deki ilk açıklamasına göre yaklaşık 1.500 işletme yağmalamalardan doğrudan etkilendi.

SEYYAR SATICILAR ARTTI

Fransa’da yağmalanan mallar internetin yanı sıra seyyar satıcılar vasıtasıyla da elden çıkarılmaya çalışılıyor. Paris’te seyyar satıcıların sayısında artış görülürken, polis de çalıntı mallara yönelik takibini sürdürüyor.

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