15 yıl önce yazılan kitap öngörmüştü: ABD küresel etkiyi kaybetti, Rusya zayıfladı, Türkiye tarihi fırsat elde etti!

Geopolitical Futures’ta yayımlanan analizde, yaklaşık 15 yıl önce kaleme alınan The Next 100 Years adlı kitapta, önümüzdeki on yıllarda öne çıkacak üç önemli güç olarak Japonya, Polonya ve Türkiye öngörülmüştü.

Bugün itibarıyla Japonya istikrarlı ve büyüyen ekonomisi ile askeri gelişmelere odaklanırken; Polonya, Avrupa’nın beşinci büyük ekonomisi konumuna gelerek kıtada önemli bir savunma aktörü haline geldi. Ancak iki ülke de büyük güçlerin baskısı altında. Japonya Çin ile, Polonya ise Ukrayna'nın gerisinde yer alan Rusya ile karşı karşıya.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ETKİSİ ARTABİLİR"

Analizde, küresel güç dengelerinde yaşanan değişimlerin, Türkiye için eşsiz jeopolitik fırsatlar doğurduğu vurgulanıyor. Rusya’nın Ukrayna’da meşgul olması, ABD’nin küresel etkisini azaltma çabası, İran’daki iç siyasi geçiş süreci ve İsrail’in iç ve dış krizlerle boğuşması gibi gelişmelerin, Türkiye’ye bölgesel etkisini artırma imkânı sunduğu belirtiliyor.

ZENGEZUR KORİDORU VE FIRSATLAR...

Bu fırsatların bazıları Türkiye tarafından halihazırda değerlendirildi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce dahi Türkiye, Azerbaycan’ın 2020’deki Dağlık Karabağ Savaşı’nda Ermenistan karşısında kazandığı zaferde kritik bir rol üstlenmişti.

Bu gelişme, Güney Kafkasya’daki güç dengesini Ankara lehine değiştirdi. Analize göre, yakında imzalanması beklenen Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması ile Türkiye, Zengezur Koridoru’nun açılması ve Hazar ötesi Orta Asya ile doğrudan bağlantı kurma şansı elde edecek.

Analiz aynı zamanda şu detaya dikkat çekiyor:

Tüm bu gelişmelerde Rusya’nın zayıflamasının etkili olduğu kaydediliyor. Özellikle Karadeniz’deki askeri etkinliğini kaybetmeye başlayan Moskova karşısında Türkiye, hem tek taraflı hem de NATO’yla iş birliği içinde bölgedeki deniz gücünü artırıyor. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu rolünü de üstlenmiş durumda. Aynı şekilde Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan ile ticaret, bağlantı ve güvenlik ilişkilerini güçlendirme sürecine girmiş bulunuyor.

Geopolitical Futures’a göre büyük bir gücün yükselişi sadece askeri veya ekonomik kapasiteyle değil, aynı zamanda bu gücü hayata geçirecek fırsatlarla mümkündür. Türkiye, hem Avrupa hem Orta Doğu hem de Akdeniz arasında yer alan jeostratejik konumuyla bu fırsatı yakalamış görünüyor.