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Dünyadaki tüm Yahudiler tehlike altında... Babasını aratmıyor, Katar liderini Hitler'e benzetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünyadaki tüm Yahudiler tehlike altında... Babasını aratmıyor, Katar liderini Hitler&#039;e benzetti
İsrail, Yahudi, Netanyahu, Yair Netanyahu, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'yi Hitler benzetti. Annesi Moza bint Nasır'ı da hedef alan Yair Netanyahu, dünyadaki tüm Yahudilerin tehlike altında olduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, tartışmalı bir açıklamaya daha imza attı. Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef aldı.

KATAR'I KARALAMA KAMPANYASI YAPMAKLA SUÇLADI

Oğul Netanyahu, "Katar, 1930'lar ve 1940'lardan beri görülmemiş bir antisemitizm dalgasının arkasındaki ana güçtür. Katar, günümüzün Nazi Almanyasıdır. Katar'ın Yahudilere ve Yahudi devletine yönelik on yıllardır süren karalama kampanyası ve bu kampanyaya milyarlarca dolarlık finansal destek sağlaması nedeniyle dünyadaki tüm Yahudiler büyük tehlike altındadır" dedi.

HİTLER VE GOEBBELS BENZETMESİ

Netanyahu, Katar Emiri Al Thani'yi Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e, Al Thani'nin annesi Moza bint Nasır'ı ise Nazi Almanyası'nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzeterek, "Katar Emiri Al Thani ve annesi Moza bint Nasır günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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