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Termometrelerin ateşi düşmüyor! 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Termometrelerin ateşi düşmüyor! 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
Sıcaklık, Türkiye, Cizre, Mardin, Siirt, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Termometreler 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterirken, günün en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Cizre olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 12 kentte 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Termometrelerin ateşi düşmüyor! 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi - 1. Resim

SICAKLIK 12 İLDE 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bugün 12 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre ilçesinde 45 derece ölçüldü. Bunu Mardin'in Dargeçit ve Siirt'in Kurtalan ilçesi 43,9 dereceyle takip etti.

Termometrelerin ateşi düşmüyor! 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi - 2. Resim

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE    SICAKLIK(C°)
Şırnak, Cizre    45
Mardin, Dargeçit    43,9
Siirt, Kurtalan    43,9
Diyarbakır, Bismil    42,8
Batman, Hasankeyf    42,5
Eskişehir, Sarıcakaya    42,2
Elazığ, Keban    41,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar    41,3
Gaziantep, Yavuzeli,    40,8
Malatya, Kale    40,8
Aydın, Karpuzlu    40,4
Erzincan, Kemaliye    40

Kaynak: Anadolu Ajansı

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