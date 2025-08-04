Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya, o anlaşmanın son kalıntısını da sildi! Moskova'dan füze hamlesi

Rusya, o anlaşmanın son kalıntısını da sildi! Moskova'dan füze hamlesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya, o anlaşmanın son kalıntısını da sildi! Moskova&#039;dan füze hamlesi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, ABD ve NATO’nun füze konuşlandırma adımlarını gerekçe göstererek, kara konuşlu orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumdan çekildiğini açıkladı. Karar, 1987 tarihli INF Antlaşması'nın fiilen sona erdiği sürecin devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Rusya, karada konuşlu orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumdan vazgeçtiğini duyurdu. 

Rusya Dışişleri Bakanlığından Pazartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu silahların konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesini mümkün kılan koşulların ortadan kalktığı belirtilerek, bu nedenle moratoryumun sona erdirildiği bildirildi.

Rusya'dan ABD ve NATO'nun füze kararına karşı hamle! Washington ne yapacak? - 1. Resim

MOSKOVA'DAN MORATORYUMDAN ÇEKİLME HAMLESİ

Açıklamada, ABD ve NATO müttefiklerinin, Rusya’nın füze konuşlandırmalarını sınırlama yönündeki çabalarına karşılık vermediği vurgulandı. Özellikle füze fırlatma sistemlerinin Avrupa, Filipinler ve Avustralya’ya taşınmasının Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Moskova yönetimi, stratejik dengeyi korumak ve oluşan yeni tehdide karşı koymak amacıyla moratoryumdan çekildiğini kaydetti.

Rusya'dan ABD ve NATO'nun füze kararına karşı hamle! Washington ne yapacak? - 2. Resim

WASHINTON'DAN KARŞI HAMLE GELECEK Mİ?

1987 yılında ABD ile eski Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması kapsamında, 500 ila 5.500 kilometre menzilli nükleer ve konvansiyonel kara konuşlu balistik ve seyir füzeleri ile bunlara ait fırlatma sistemlerinin konuşlandırılması yasaklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında Rusya’nın antlaşmaya uymadığı gerekçesiyle ABD’yi anlaşmadan çekmişti. Rusya ise iddiaları reddederek, Washington benzer füzeleri konuşlandırmadığı sürece bu tür silahları konuşlandırmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Termometrelerin ateşi düşmüyor! 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdiFilenin Sultanları, Sırbistan'ı farklı yendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
25 kilodan 10 kiloya düştü... Küçük Meryem, dünyanın gözleri önünde açlıktan eriyor - DünyaMeryem, dünyanın gözleri önünde açlıktan eriyor2013'ten bu yana araştırılıyordu, sonunda ortaya çıktı! 5 milyardan fazlası yok olmuştu - Dünya2013'ten bu yana araştırılıyordu, sonunda ortaya çıktı!Trump operasyona onay verdi iddiası! İsrail, Gazze'yi tamamen işgal edecek - Dünyaİsrail, Gazze'yi tamamen işgal edecekABD'ye seyahat daha da zor olacak! Vize için binlerce dolar ödemek zorunda kalabilirsiniz - DünyaVize için 15 bin dolar teminat talep edilecekMaç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1'i ağır 2 futbolcu yaralandı - DünyaMaç sırasında sahaya yıldırım düştü! 1'i ağır 2 yaralıTrump'tan eyaletlere İsrail yaptırımı! Afet fonları kesilecek - DünyaTrump'tan eyaletlere İsrail yaptırımı!
Sonraki Haber Yükleniyor...