Rusya, o anlaşmanın son kalıntısını da sildi! Moskova'dan füze hamlesi

Rusya, karada konuşlu orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumdan vazgeçtiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Pazartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu silahların konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesini mümkün kılan koşulların ortadan kalktığı belirtilerek, bu nedenle moratoryumun sona erdirildiği bildirildi.

MOSKOVA'DAN MORATORYUMDAN ÇEKİLME HAMLESİ

Açıklamada, ABD ve NATO müttefiklerinin, Rusya’nın füze konuşlandırmalarını sınırlama yönündeki çabalarına karşılık vermediği vurgulandı. Özellikle füze fırlatma sistemlerinin Avrupa, Filipinler ve Avustralya’ya taşınmasının Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Moskova yönetimi, stratejik dengeyi korumak ve oluşan yeni tehdide karşı koymak amacıyla moratoryumdan çekildiğini kaydetti.

WASHINTON'DAN KARŞI HAMLE GELECEK Mİ?

1987 yılında ABD ile eski Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması kapsamında, 500 ila 5.500 kilometre menzilli nükleer ve konvansiyonel kara konuşlu balistik ve seyir füzeleri ile bunlara ait fırlatma sistemlerinin konuşlandırılması yasaklanmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında Rusya’nın antlaşmaya uymadığı gerekçesiyle ABD’yi anlaşmadan çekmişti. Rusya ise iddiaları reddederek, Washington benzer füzeleri konuşlandırmadığı sürece bu tür silahları konuşlandırmayacağını açıklamıştı.