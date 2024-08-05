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200'den fazla ölü var! Sokakların karıştığı ülkede göstericiler başbakanlık konutunu bastı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bangladeş’te Başbakan Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişinin gerçekleştirdiği protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Öte yandan bugün göstericiler başbakanlık konutunu bastı, Hasina ise helikopterle güvenli bir yere götürüldü.

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi. 1600'den fazla yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

ASKER SOKAĞA İNDİ

Sokaklar yangın yerine dönerken başkent Dakka'nın bazı bölgelerinde askerler devriyeye çıktı. Öte yandan sokağa çıkma yasağının sekizinci güne girdiğini hatırlatan hükümet, durum düzelene kadar yasağın devam edeceğini açıkladı.

200'den fazla ölü var! Sokakların karıştığı ülkede göstericiler başbakanlık konutunu bastı - 1. Resim

BAŞBAKAN "YORUMUM ÇARPILDI" DESE DE İŞE YARAMADI

Protestocular tarafından ateşe verilen devlet televizyonu BTV'yi ziyaret eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, kamuda kontenjan uygulamasına karşı kitlesel öğrenci gösterilerini tetikleyen "gönüllüler (razakars)" yorumunu geri almaya çalıştı. Protestocular tarafından ateşe verilen devlet televizyonu BTV'yi ziyaret eden Hasina, burada yaptığı açıklamada, "Ben öğrencilere gönüllüler demedim. Yorumum çarpıtıldı." dedi.

Bangladeş'te "razakar" ifadesi aşağılayıcı bir karşılığa sahip. Terim, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı sırasında Pakistan güçleri için savaşan "hainleri" ifade ediyor. Hasina, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Özgürlük savaşçılarının torunları yerine 'razakarların' torunları mı iş sahibi olacak?" ifadesini kullanmıştı.

200'den fazla ölü var! Sokakların karıştığı ülkede göstericiler başbakanlık konutunu bastı - 1. Resim

BAŞBAKANLIK KONUTUNU BASTILAR

Bugünse hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirilirken; ordu komutanı, siyasi parti liderleriyle toplantı yapıyor. Öte yandan Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçtiği bildirildi.

200'den fazla ölü var! Sokakların karıştığı ülkede göstericiler başbakanlık konutunu bastı - 3. Resim

PROTESTOLARIN GEÇMİŞİ

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı. Bangladeş Başbakanı Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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