24 yıl sonra tekrar! Putin, resmi ziyaret için Kuzey Kore'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine resmi ziyaret için başkent Pyongyang'a geldi. Putin, havaalanında resmi ziyaretle karşılandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Kuzey Kore'ye gitti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin'i havaalanında karşıladı. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bazı anlaşmalar gerçekleştirilecek.

Son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin, 24 yılın ardından tekrar Kuzey Kore'ye gitti.

KIM JONG UN, PUTIN'İ BİZZAT KARŞILADI

Başkent Pyongyang'a giden Putin'i Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un havaalanında karşıladı.

Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında Batı tarafından kontrol edilmeyen alternatif ticaret mekanizmalarının inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda anlaşmalar imzalanması hedefleniyor.

ABD ENDİŞELİ, ÇİN 'OLUMLU' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Çin, Putin'in Kuzey Kore'ye gitmesini "olumlu" olarak değerlendirdi.

Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin bölgede istikrar ve barışa katkı sunacağına dair beklentilerini Güney Kore'ye iletti.

ABD ise Rusya-Kuzey Kore ilişkisinden rahatsız. Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine dair endişeler dile getirildi.