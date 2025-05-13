298 yolcunun hayatını kaybettiği felakette yeni gelişme! BM Rusya'yı sorumlu tuttu

Havacılık tarihinde yaşanan en gizemli kazalardan biri olarak tarihe geçen Malezya Havayolları'na ait uçak vakası, yıllardır çözülemeyen sırlarla dolu. Bir anda radarlardan kaybolan uçak ve mürettebatına dair hala hiçbir iz bulunamadı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, Birleşmiş Milletler sır perdesini araladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın sorumluluğunu Rusya'ya yükledi.

NE OLMUŞTU?

Tarihler 8 Mart 2014 gününü gösterdiğinde 239 yolcu başına geleceklerden habersiz Kuala Lumpur'dan Pekin'e hareket etmek için yola çıktı. Uçak hareket ettikten çok kısa bir süre sonra ardında hiçbir iz bırakmadan ortalıktan kayboldu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rozsypne köyüne düşen uçak, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar sürerken vurulmuştu. ICAO'nun bu kararı, başta Hollanda ve Avustralya olmak üzere, birçok hükümetin Moskova'ya tazminat müzakerelerine başlama çağrısında bulunmasına yol açtı.

HOLLANDA VE AVUSTRALYA'DAN TAZMİNAT ÇAĞRISI

MH17 felaketinde 196 vatandaşını kaybeden Hollanda ve 38 vatandaşını kaybeden Avustralya, ICAO'nun kararının ardından Rusya'ya karşı tazminat talebiyle müzakere çağrısı yaptı. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, "Bu karar, gerçeğin ortaya çıkarılması ve MH17 sefer sayılı uçağın tüm kurbanları ile aileleri ve sevdikleri için adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması yolunda önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Rusya'nın uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Rusya'yı bu korkunç şiddet eylemindeki sorumluluğuyla yüzleşmeye ve tazminat ödemeye çağırıyoruz" dedi.

MOSKOVA KARARA TEPKİLİ: SKANDAL!

Rusya, BM havacılık konseyi tarafından alınan kararı "skandal" olarak nitelendirerek, vatandaşlarını iade etmeyeceğini duyurdu. Kasım 2022'de Hollandalı yargıçlar, saldırıya karıştığı belirlenen iki Rus ve bir Ukraynalı hakkında gıyaben cinayet hükmü vermişti.

ICAO'NUN ETKİSİ NE OLACAK?

Merkezi Montreal'de bulunan ICAO, doğrudan bir yaptırım gücüne sahip olmasa da, aldığı kararlar uluslararası düzeyde ahlaki baskı ve havacılık standartlarının belirlenmesinde büyük etkiye sahip. 193 üye ülke tarafından kabul edilen küresel havacılık standartlarını belirleyen örgüt, Rusya'ya yönelik müzakerelerin hızla başlamasını talep ediyor.