Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 34 Demokrattan "adaylıktan çekil" baskısı! Biden Trump'a karşı yarışmakta ısrarcı

34 Demokrattan "adaylıktan çekil" baskısı! Biden Trump'a karşı yarışmakta ısrarcı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
34 Demokrattan &quot;adaylıktan çekil&quot; baskısı! Biden Trump&#039;a karşı yarışmakta ısrarcı
Abd Başkanlık Seçimi, Donald Trump, Joe Biden, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suikast girişiminin ardından Donald Trump'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde oy potansiyelini artırması Demokrat Partililerin Bıiden'a baskılarını artırdı. 34 Demokrattan Biden'a "adaylıktan çekil" çağrısı yaptı. Biden ise çekilmemekte ısrarlı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde sıcak gelişme... Yeniden başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, suikast girişimi sonrası seçimin favori ismi haline geldi. Trump'ın rakibi ABD Başkanı Joe Biden ise Demokrat Partililerin 'adaylıktan çekil' baskısıyla karşı karşıya kaldı.

DEMOKRATLARDAN ADAYLIKTAN ÇEKİL ÇAĞRISI

Sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı'nın Covid-19'a yakalanmasının ardından doğrudan çağrıda bulunan Demokratların sayısı giderek artıyor.

Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulundu. 

BIDEN ÇEKİLMEMEKTE ISRARCI

Axios'un aktardığına göre Biden, Trump'a karşı yarışmakta ısrarını sürdürüyor. Biden'ın kampanya başkanı Cuma günü Biden'ın seçim yarışından kenara itilmesini konu alan haberleri susturmaya çağırdı.

Jen O'Malley Dillon, kampanya ve Demokratik Ulusal Komite'deki personele "Her zaman kablolu haberleri izlemeyin" dedi.

O'Malley Dillon, Biden'ın Covid-19 hastalığı nedeniyle kendisini iyi hissetmese dahi "bu yarışta" olduğunu ve "kazanmak için bu yarışta" olduğunu yineledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
50. yıla özel 50 gemi, Türk donanması KKTC'de! Kıbrıs Barış Harekatı ihtişamla kutlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'dan Gazze kararı! Netanyahu'yu "terörist" ilan ettiler - DünyaNetanyahu'yu resmen "terörist" ilan ettilerÇin’de köprü faciası: 12 kişi öldü, 31 kayıp var - DünyaÇin’de köprü faciası: 12 kişi öldü, 31 kayıp varİsrail ordusu 9 aylık hamile kadını hedef aldı, ölen annenin karnındaki bebek sağ kurtarıldı - DünyaÖlen annenin karnındaki bebek kurtarıldıYunanistan alev alev! Bir günde 68 orman yangını çıktı - DünyaYunanistan alev alev! Bir günde 68 orman yangını çıktıBangladeş'te 'kamu kontenjanı' krizi! 105 kişi öldü, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Dünya'Kamu kontenjanı' krizi büyüyorMerapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik! Lav akıntıları ve kül bulutları oluştu - DünyaMerapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik
Sonraki Haber Yükleniyor...