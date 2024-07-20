34 Demokrattan "adaylıktan çekil" baskısı! Biden Trump'a karşı yarışmakta ısrarcı

Suikast girişiminin ardından Donald Trump'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde oy potansiyelini artırması Demokrat Partililerin Bıiden'a baskılarını artırdı. 34 Demokrattan Biden'a "adaylıktan çekil" çağrısı yaptı. Biden ise çekilmemekte ısrarlı.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde sıcak gelişme... Yeniden başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, suikast girişimi sonrası seçimin favori ismi haline geldi. Trump'ın rakibi ABD Başkanı Joe Biden ise Demokrat Partililerin 'adaylıktan çekil' baskısıyla karşı karşıya kaldı.

DEMOKRATLARDAN ADAYLIKTAN ÇEKİL ÇAĞRISI

Sağlık durumuyla ilgili haberlerle gündemden düşmeyen ABD Başkanı'nın Covid-19'a yakalanmasının ardından doğrudan çağrıda bulunan Demokratların sayısı giderek artıyor.

Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde şu ana kadar 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulundu.

BIDEN ÇEKİLMEMEKTE ISRARCI

Axios'un aktardığına göre Biden, Trump'a karşı yarışmakta ısrarını sürdürüyor. Biden'ın kampanya başkanı Cuma günü Biden'ın seçim yarışından kenara itilmesini konu alan haberleri susturmaya çağırdı.

Jen O'Malley Dillon, kampanya ve Demokratik Ulusal Komite'deki personele "Her zaman kablolu haberleri izlemeyin" dedi.

O'Malley Dillon, Biden'ın Covid-19 hastalığı nedeniyle kendisini iyi hissetmese dahi "bu yarışta" olduğunu ve "kazanmak için bu yarışta" olduğunu yineledi.