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Dünya

5 çocuğa aynı iğneyi kullanmış! Almanya’da anestezi uzmanına 13 yıl 6 ay hapis cezası

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5 çocuğa aynı iğneyi kullanmış! Almanya’da anestezi uzmanına 13 yıl 6 ay hapis cezası
Başlık Resmi5 çocuğa aynı iğneyi kullanmış! Almanya’da anestezi uzmanına 13 yıl 6 ay hapis cezası

Almanya’da bir diş kliniğinde hijyen kurallarını ihlal ederek 5 çocuğa bir yetişkinde kullandığı şişeden anestezi enjekte eden, 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan 69 yaşındaki anestezi uzmanı için karar çıktı. Anestezi uzmanı 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Almanya’nın Kronberg şehrinde 5 yıl önce gerçekleşen olayda mahkeme kararını açıkladı. 18 Eylül 2021 tarihinde Kronberg şehrindeki bir diş kliniğinde 69 yaşındaki anestezi uzmanı, 4 çocuğa anestezi verdi. 4 çocuktan 4 yaşındaki Emilia kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

AYNI İĞNEYİ 5 HASTAYA KULLANMIŞ

4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde kullanılan anestezi ilacının ve iğnenin hijyen kuralları göz ardı edilerek 5 hastaya kullanıldığı belirlendi. 4 yaşındaki kızın durumunun kritikleşmesi sürecinde ambulans çağırmak yerine uzmanın kendinin müdahale ettiği belirlendi.

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4 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan 69 yaşındaki anestezi uzmanı hakkında açılan davanın duruşması bugün Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde görüldü.

5 çocuğa aynı iğneyi kullanmış! Almanya’da anestezi uzmanına 13 yıl 6 ay hapis cezası
Başlık Resmi5 çocuğa aynı iğneyi kullanmış! Almanya’da anestezi uzmanına 13 yıl 6 ay hapis cezası

13 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, olay günü aynı şişeden önce bir yetişkine ardından 4 çocuğa anestezi ilacını enjekte eden 69 yaşındaki uzmanın üç kez cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu bulunduğuna hükmetti. 69 yaşındaki anestezi uzmanı, cinayet suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 çocuğa aynı iğneyi kullanmış! Almanya’da anestezi uzmanına 13 yıl 6 ay hapis cezası
Başlık Resmi5 çocuğa aynı iğneyi kullanmış! Almanya’da anestezi uzmanına 13 yıl 6 ay hapis cezası

HİJYEN KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Mahkeme kararında anestezi uzmanının suçunu örtbas etmeye çalıştığına da dikkat çekildi. Olay sonrası iki çocuğun da hastanede yoğun bakıma alındığı hatırlatıldı. Mahkeme hijyen kurallarının ihlal edildiğine dikkat çekti.

NELER OLMUŞTU?

18 Eylül 2021 tarihinde Kronberg şehrindeki bir diş kliniğinde yaşanan olayda 69 yaşındaki çalışan bir yetişkin ile 4 çocuğa anestezi verdi. 4 çocuktan 4 yaşındaki Emilia kan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. 4 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde kullanılan anestezi ilacının ve iğnenin hijyen kuralları göz ardı edilerek 5 hastaya kullanıldığı belirlenmişti. Ayrıca 4 yaşındaki kızın durumunun kritikleşmesi sürecinde ambulans çağırmak yerine kendi başına müdahale etmeye çalıştığı tespit edilmişti.

Tutuklanan ve yargılama süreci başlayan 69 yaşındaki anestezi uzmanı yerel mahkemenin verdiği kararda 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Anestezi uzmanı, savcılığın itirazı sonrası yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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