Yalova’da 6’ncı kattaki pencereden düşerek hayatını kaybeden “Güllü” lakaplı Gül Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gülter, olay anında arkasının dönük olduğunu belirterek, “Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim. Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sultan Nur Ulu

OĞLU TUĞBERK YALOVA ADLİYESİ'NDE

Duruşmaya saatler kala Yalova Adliyesi'ne gelen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Güllü'nün menejeri Çiğdem Deniz Emir'in de Tuğberk ile birlikte adliyeye geldi.

Tuğberk Gülter

“HER ŞEYİM PAYLAŞILIYOR, ÇOK RAHATSIZIM”

Duruşmada savunmasını yapan Gülter, yaklaşık 10 aydır zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "Her şeyim paylaşılıyor. Bundan çok rahatsızım" dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI: ANNEM ŞARAP AÇTI, FİLM İZLEMEYE BAŞLADIK

Olay günü Sultan Nur Ulu ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Gülter, yeni çocuk için bakıcı aradıklarını, daha sonra annesinin bakıcı bulduğunu söylediğini ifade etti. Gülter, merkezde bakıcıyla görüşmelerinin ardından Sultan ile Yalova’daki evlerine döndüklerini anlattı.

Güllü davasında ilk duruşma! Kızı savunma yaptı: İşte mahkemede anlattıkları

Evde annesiyle günlük yaptıkları şeyleri konuştuklarını belirten Gülter, dışarı çıkmak istediğini ancak annesinin istemediğini söyledi. Daha sonra yemek siparişi verdiklerini ve film izlemeye başladıklarını anlatan Gülter, "Şarap açtı annem" dedi.

Gülter, bir süre sonra telefonuyla başka bir odaya geçtiğini ve annesinin buna tepki gösterdiğini belirterek, "Telefonla konuşuyorsun, bölüyorsun filmi diye kızdı. Gırgır şamata yaptık, eğleniyorduk" ifadelerini kullandı.

“ARKAM DÖNÜKKEN ANNEM DÜŞTÜ”

Daha sonra Sultan Nur Ulu ile odalarına geçtiklerini söyleyen Gülter, saçını açıp oynamaya devam ettiklerini, bu sırada Kervan Eminoğlu ve Çiğdem abla ile telefonla konuştuğunu anlattı.

Gülter, annesinin odaya girdiğini ve kendileriyle oynadığını belirterek, olay anını ise şöyle anlattı; "Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken ‘ban’ diye ses duydum. Arkama baktım annem düşmüştü. Sultan’a ‘koş’ dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim."

Güllü davasında ilk duruşma! Kızı savunma yaptı: İşte mahkemede anlattıkları

"ANNEM ALKOL ALDI"

Olay gecesi annesinin alkol aldığını da belirten Gülter, "Olay günü annem alkol aldı. Zeminde odamızda herhangi bir ıslaklık hissetmedim" dedi.

Gülter, olay sırasında Sultan Nur Ulu’nun aynaya baktığını da ifade etti.

"ALEYHİME OLAN BEYANLARI KABUL ETMİYORUM"

Savunmasında Kervan Eminoğlu ile ilişkisine de değinen Gülter, 2024 yılından beri ilişkilerinin bulunduğunu ve annesiyle en ufak tartışması olduğunda dahi Eminoğlu’na mesaj attığını söyledi.

Güllü davasında ilk duruşma! Kızı savunma yaptı: İşte mahkemede anlattıkları

“MESAJLARI ANLIK SİNİRLE ATTIM”

Gülter, Eminoğlu'na gönderdiği bazı mesajlarla ilgili ise "Mesajları bir anlık sinirle attım. Dilimizin kemiği yoktu" dedi.

“SULTAN BASKI ALTINDA BEYANDA BULUNDU”

Hakkındaki suçlamaları ve aleyhindeki beyanları kabul etmediğini belirten Gülter, Sultan Nur Ulu’nun kendisi hakkında baskı altında beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Sultan’ı baskı altındaydı, o yüzden bu beyanda bulunmuştur. Ben de karakolda çok baskı gördüm" ifadelerini kullandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Güllü davasının ilk duruşması, tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala