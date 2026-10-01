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Fenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında

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Fenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında
Başlık ResmiFenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 10 ilde aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri belirlenen fenomenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin açtıkları canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli paylaşımlarla dijital gelir elde ettikleri belirlenirken, isimleri de belli oldu. İşte 10 isim…

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Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyona daha imza atıldı.

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TEHDİT, HAKARET, MAĞDURİYET

TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Cansum Kaya-Onur Sermik-Çağlayan Yıldırım- Semih Varol
Başlık ResmiCansum Kaya-Onur Sermik-Çağlayan Yıldırım- Semih Varol

AİLE YAPISINA AYKIRI İÇERİKLER

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Fenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında
Başlık ResmiFenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında

10 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre gözaltına alınan fenomenlerin isimleri şöyle;

Sıra NoAdı Soyadı
1Semih VAROL
2Cansum KAYA
3Ferhat BİLLOR
4Çağlayan YILDIRIM
5Onur SERMİK
6Elif AKDEMİR
7Onur CAN GÜZEL
8Mehmet Emin CİTER
9Mehmet Aden ARSLAN
10Sinan Kaya
Fenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında
Başlık ResmiFenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler uygulanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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