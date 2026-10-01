İstanbul merkezli 10 ilde aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri belirlenen fenomenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin açtıkları canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli paylaşımlarla dijital gelir elde ettikleri belirlenirken, isimleri de belli oldu. İşte 10 isim…

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Türkiye genelinde eylül ayında başlatılan "Ailem Güvende" operasyonları hız kesmeden sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni bir operasyona daha imza atıldı.

TEHDİT, HAKARET, MAĞDURİYET

TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan bazı şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Cansum Kaya-Onur Sermik-Çağlayan Yıldırım- Semih Varol

AİLE YAPISINA AYKIRI İÇERİKLER

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Fenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında

10 GÖZALTI

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre gözaltına alınan fenomenlerin isimleri şöyle;

Sıra No Adı Soyadı 1 Semih VAROL 2 Cansum KAYA 3 Ferhat BİLLOR 4 Çağlayan YILDIRIM 5 Onur SERMİK 6 Elif AKDEMİR 7 Onur CAN GÜZEL 8 Mehmet Emin CİTER 9 Mehmet Aden ARSLAN 10 Sinan Kaya

Fenomenlere ‘aykırı içerik’ kıskacı! 10 ilde 10 şüpheli gözaltında

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler uygulanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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