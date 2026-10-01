Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Şenolsun ve Melis Sezen’in test sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında iki oyuncunun da test sonuçları belli oldu. Yapılan incelemede Melisa Şenolsun’un saç örneğinde kokain tespit edilirken, Melis Sezen’in test sonucu negatif çıktı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Şenolsun’dan alınan saç örneğinde yapılan incelemede kokain tespit edildi.

Oyuncu Melis Sezen’in test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

18 EYLÜL’DEKİ OPERASYONDA 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Eylül 2026’da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melisa Şenolsun ve Afra Saraçoğlu ile şarkıcı Seyfullah Sağ (Sefo) da yer almıştı.

Operasyonda ayrıca Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yağız Sabuncuoğlu, Yeliz Yeşilçimen, Aydan Osmanlı, Anıl Durmuş, Muhammet Kahyaoğlu, Aytaç Kart, Sayat Zurnacı, Eyüpcan Pırlanta ve Rıfat Atlı da gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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