Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı’na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Açıklamada, yarlılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
İsrail’den Gazze’ye saldırdı: 1 şehit, 4 yaralı
22.01.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail, Gazze’de iki gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Etiketler : İsrail,Gazze,
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