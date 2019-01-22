Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı’na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Açıklamada, yarlılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.