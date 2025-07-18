6 milyon dolarlık skandal! Azerbaycan, Fransız baskısına boyun eğmedi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eski koruma müdürü Alexandre Benalla’nın adının karıştığı rüşvet ve yasa dışı lobicilik davasında Azerbaycan yargısı geri adım atmadı. Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan güvenlik kaynakları, Fransa’dan bazı kanallar üzerinden davanın seyrine etki etmeye yönelik “örtülü girişimlerin” olduğunu doğruladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, eski koruma müdürü Alexandre Benalla hakkında Azerbaycan’da yürütülen rüşvet ve yasa dışı lobi faaliyetleri soruşturmasına gizlice müdahale etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuşan Azerbaycan güvenlik kaynakları, Paris’ten gelen bazı diplomatik temasların “yargı sürecini etkilemeye dönük” olduğunu belirtti.

6 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASINDA NELER VAR?

Bakü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Fransız SAUR şirketinin başkan yardımcısı Anass Derraz ve Cumhurbaşkanı Macron’un eski koruma şefi Alexandre Benalla, Rus pasaportuna sahip Azerbaycanlı milyarder Farhad Ahmedov’dan toplamda 6 milyon 140 bin dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Soruşturma dosyasına göre, taraflar 2018 yılında danışmanlık sözleşmesi adı altında anlaşma yaptı. Ahmedov’un "Luna" isimli lüks yatına yönelik haczin kaldırılması ve malvarlıklarına uygulanan uluslararası yaptırımların gevşetilmesi karşılığında ödeme planı oluşturuldu.

Şu ana kadar Benalla’nın Bank of Africa’daki hesabına 400 bin dolar, Derraz’ın Al Hilal Bank hesabına ise 200 bin dolar aktarıldı.

"MACRON'DAN SÜREÇ İÇİN GİZLİ TALEP"

Azerbaycan güvenlik kaynakları, Turkiyegazetesi.com.tr’ye verdikleri bilgide, Paris’ten bazı kanallar aracılığıyla Bakü yönetimine “davanın daha az görünür yürütülmesi” yönünde telkinler iletildiğini aktardı. Yapılan temasların, Elysee Sarayı çevresinde oluşturulan özel bir danışman grubu aracılığıyla yürütüldüğü öne sürüldü.

Aynı kaynaklar, Macron’un diplomatik girişimlerle yargıya doğrudan müdahale etmeye çalışmadığını ancak “soruşturmanın siyasi yansımalarının yumuşatılması” konusunda beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

INTERPOL'DEN KIRMIZI BÜLTEN

Davanın uluslararası boyut kazanmasının ardından, Alexandre Benalla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Halen Fransa dışında bir ülkede olduğu değerlendirilen Benalla’nın iadesi için süreç başlatıldı.

Duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyen Anass Derraz hakkında ise “suç gelirlerinin aklanması” ve “rüşvete yardım” suçlamaları bulunuyor. Sanık, bir sonraki celsede ifade vermek istediğini mahkemeye bildirdi.

Anass Derraz, Alexander Benalla’nın rüşvet almasına yardım etmekle suçlanıyor. Hakkında, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 193-1.3.2 (suç gelirlerinin önemli ölçüde aklanması) ve 32.5, 311.3.3 (büyük miktarda rüşvet alımına yardım) maddeleri kapsamında resmi suçlama yöneltildi.

Suçlamalar, duruşma sırasında sanığa tercüme edilerek açıklandı. Derraz, suçlu bulunması durumunda 8 ila 12 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Sanık, 31 Temmuz saat 09.30’da yapılacak duruşmada ifade vermek istediğini mahkeme heyetine iletti.