Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil Üniversitesinde meydana gelen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bir eğitim kurumunu hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama
19.07.2019 - 16:48 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki terör saldırısını kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Kabil,
638201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/638201.aspx
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