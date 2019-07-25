Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu. Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi. Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.
Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
25.07.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Kaynak: AA
Etiketler : Ukrayna,Rusya,tanker,
639509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/639509.aspx
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