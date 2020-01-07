Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin peyderpey Libya’ya gitmeye başladığını açıklarken, bölgeyi en iyi bilen isimlerden, eski Çad Büyükelçisi ve Afrika uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kavas gelişmeleri gazetemize değerlendirdi.

Prof. Dr. Kavas, Türkiye’nin Libya politikasının dünyanın herhangi bir yerindeki ülkeyle olan ilişkiyle bir tutulamayacağını belirterek, “Libya, Türkiye için önemli bir ülke. Son 50 yıla bakıldığında Libya’nın Türkiye’ye sağladığı imkânlar çok fazla. Özellikle müteahhitlerimiz Libya’da çok etkin. Türk iş adamlarının orada yakın ilişki içerisinde olması nedeniyle Libyalılar, ülkelerini ayağa kaldıracak bir ülke varsa onun da Türkiye olduğundan eminler. Libya’nın doğusundan batısına kadar her taraftaki halk, Türkiye’nin aldığı kararı sevinçle karşıladı ve beklentiye girdi” diye konuştu.

TARAFLARI MASAYA TOPLAYACAK EN GÜÇLÜ ÜLKEYİZ

Türkiye’nin almış olduğu kararın, başta Yunanistan, İsrail, BAE ve Mısır gibi ülkeleri rahatsız ettiğini belirten Kavas “Türkiye’nin Libya’dan gelen talebe ‘hayır’ demesi, dış politikada elini zayıflatırdı. İlk adımı asker göndermeye karar vererek attık. Türkiye, Libya’daki barışın kısa zamanda tesis etmeye, tarafları masanın etrafına toplayabilecek en güçlü ülkelerden birisi olmak zorunda. Eğer iş İtalya’ya, Fransa’ya kalırsa Libya’daki taraflar asla anlaşamazlar” ifadelerini kullandı.

Kavas, Libya’da güçlü hükûmetin kurulması durumunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de elinin güçleneceğini vurgulayarak “İmzalanan muhtıra anlaşmaya dönüşürse Türkiye, Akdeniz’deki enerji yataklarında hak sahibi olacak. Bunun için İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs bu anlaşmanın hiçbir şekilde kabul edilmemesini istiyor. O yüzden Türkiye’nin kendi lehine olan bir durum kapsamında beraber çalışacağı Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) ayakta kalması için desteklemesi son derece normal bir durum” değerlendirmesini yaptı.

TALEP SİYASİLERE DEĞİL, TÜRKİYE’YE GELDİ

Muhalefet partilerinin ‘Libya’da ne işimiz var’ söylemini de değerlendiren Kavas şöyle devam etti:

‘Orada ne işimiz var ‘ seslerinin çıkmasının sebebi AK Parti ve MHP’nin tezkereye onay vermesidir. Eğer şu anda iktidarda AK Parti yerine muhalefet partilerinden birisi olsaydı onlar da kabul ederdi. Çünkü Libya’dan gelen talep Türkiye’ye. Herhangi bir siyasi fikre değil. Suudilerin, Libya’da kaybedeceği bir şey yok ama Türkiye’nin var. Kim hâkim olursa olsun Türkiyesiz Libya düşünülemez. Muhalefetin, Libya’daki olayları her tarafıyla değerlendirmesi ve anlaması gerekiyor. Yoksa tek Hafter tarafına kitlendiği zaman çok ciddi yanılgı yaşayabilir. Bu, ‘Biz Suud, Mısır, BAE’nin politikalarını destekliyoruz’ demek olur. Libya meselesi, iç siyaset malzemesi yapılmamalı.

ÇATIŞMAYA GİTMİYORUZ

Türk askerinin bölgedeki varlığı herkesin kabul ettiği UMH’ye yardım etmek. Libya’ya yapılacak yardımlarla Trablus’un sükûnete kavuşması sağlanacak. O yüzden Türkiye oraya çatışmaya gitmiyor. Aksine Millî Mutabakat Hükûmeti’nin zayıflayan yapısını tamir etmeye gidiyor. Eğer bu başarılı olursa diğer bölgelerdeki Hafter’e mecburi olarak katılanların da Trablus’a tekrar bağlanmalarını kolaylaşacak.

Trablus’un yanı sıra Misrata şehri de süreç içerisinde önemli. Misratalılar bu savaşın dengesini değiştirecek unsurların başında geliyor. Dengenin Trablus’a kaymasında en önemli faktör konumunda. Bugün savaşın bir tarafın lehine bitmemesinin nedeni Misratalıların, Trablus’tan yana olmalarıdır. Trablus, gücünü Misrata’dan alıyor. Hafter’e karşı Trablus’un elini güçlendiriyor, aynı zamanda onları koruyor.

HAFTER PROPAGANDA YAPIYOR

Hafter’e bağlı güçlerin mahallî halkı Türkiye’ye karşı ayaklandırdığı şeklinde haberler yapılıyor. Şu anda eğer Hafter taraftarlarını dinlerseniz, ayaklanmaya ‘doğru’ dersiniz. Ama Hafter’in etrafındaki yöneticiler ve etkin isimler bulundukları bölgelerdeki insanları bile kontrol edebilen isimler değil. O yüzden Hafter taraftarları mecburen Türkiye’nin aleyhinde propaganda yaparak halkı dizginlemeye çalışıyor.

TEK AMAÇLARI TÜRKİYE’Yİ ENGELLEMEK

Prof. Dr. Ahmet Kavas, BAE, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır’ın Türkiye’ye karşı hasmane yaklaşımlarının Libya’ya yapılacak yardımları kesmeye yönelik olduğunu söyledi. Kavas “Onların Libya üzerinde ciddi menfaatleri yok. Libya’yla ilgilenmelerinin tek nedeni Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin önüne geçmek. Kaybetme dertleri yok. Hafter’in yanında savaşacak asker göndermiyorlar. Sadece silah ve para desteği veriyorlar. O destek kesildiği zaman Hafter’in bütün ele geçirdiği yerler kısa sürede renk değiştirecek” ifadelerini kullandı.