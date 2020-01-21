Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün’de halkın İsrail’le yapılan doğalgaz anlaşmasının iptal edilmesi için bir süredir yaptığı eylemler sonuç verdi. 130 üyeli Ürdün Parlamentosunun 58 üyesi tarafından anlaşmanın iptali yönünde hazırlanan teklif Ürdün Meclisi’nde görüşüldü. Meclis, İsrail’den doğalgaz ithalatı anlaşmasını reddeden kanun teklifinin hükûmete gönderilmesini oy birliğiyle kabul etti. Parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisinin sabahki oturumunda, İsrail’den doğalgaz ithalatı anlaşmasının iptalini isteyen kanun teklifinin hükûmete gönderilmesi ve gözden geçirilmesinin ardından Meclise tekrar geri gelmesi kararı oylamaya sunuldu. Oylamada, teklifin hükûmete gönderilmesi ve bu meselenin “ivedi” olarak nitelendirilmesi de kabul edildi.

Ülkede anayasaya göre söz konusu kanun teklifinin yasalaşabilmesi için hükûmetin hazırladığı tasarının yeniden Temsilciler Meclisine sunulması ve tartışılmasının ardından parlamentonun ikinci kanadı Ürdün Ayan Meclisine gönderilmesi gerekiyor. Ayan Meclisinin bunu kabulü halinde yasa tasarısı, Krala gönderiliyor. Kralın onayladığı ve hakkında kararname çıkarılan tasarı, Resmî Gazete’de yayımlanmasından 30 gün sonra kanun hâlini alıyor.