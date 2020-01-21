Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Protestocular başkent Bağdat’ı güney illerine bağlayan yollara barikat kurup lastik yaktı. Protestocular, sadece gıda malzemesi taşıyan ve acil durumu olan araçların geçişine izin verdi. Gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde resmî tatil ilan edilirken, kamu hizmet kurumları dışında bütün dairler hizmet vermedi. Başkentte bir grup eylemci, eylemcilerin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine kaldırım taşlarıyla saldırdı. Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, 14 subayın yaralandığı bildirildi. Emniyet kaynakları dünkü gösterilerde iki kişinin daha öldüğünü, 60 kişinin yaralandığını bildirdi. Irak’ta 1 Ekim 2019’dan bu yana, altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019’daki açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.