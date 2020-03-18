Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa, Avrupa'da en çok virüs vakalarının görüldüğü ülkelerden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19'u "ülkenin son yüzyılda karşı karşıya kaldığı en büyük sağlık krizi" olarak nitelendirdi.

Ülkede ilk virüs vakaları, Çin'den gelen kişilerde tespit edildi. Dönemin Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iki kişinin virüse yakalandığını, bu kişilerin Kovid-19'un ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye geldiğini belirtti.

Avrupa'da ilk vakalar Fransa'da

Fransa'da vakalar, Almanya, İngiltere ve şu an Çin'den sonra en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'dan da önce görüldü.

Almanya'da ilk vakaya, 28 Ocak'ta rastlanırken; İtalya'da 21 Şubat'ta ilk kez bir kişide virüs görüldü ve bu kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de ise 31 Ocak'ta aynı aileye mensup 2 kişi virüse yakalandı.

Avrupa'da ilk ölüm Fransa'da

Ülkede 24 Ocak'tan sonra vaka sayıları artış gösterdi. 14 Şubat'ta vaka sayısı 11'e ulaşırken; Fransa, Avrupa ülkeleri içinde virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

Paris'te virüs tespit edilmesi nedeniyle Bichat Hastanesi'nde karantinada tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Şubatın ortalarında, İtalya'nın kuzey bölgelerinden çok sayıda kişinin Fransa'ya gelmesiyle salgın ülkede biraz daha yaygınlaştı. Bundan sonra salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve vaka sayılarının artmasıyla Fransa yönetimi, virüsün insanlar için oluşturduğu tehlikenin farkına varmaya başladı.

Zira, Kovid-19 vakalarındaki artış, şubat ortalarından bugüne kadar hep yukarı yönlü grafik çizdi.

Macron, 27 Şubat'ta salgınla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, bir salgınla karşı karşıya kaldıklarını ve bununla en iyi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söylemişti.

Serbest dolaşımı sınırlandırmaya giden yol

Fransa'nın, salgın artık ülkede hızla yayılmaya başlarken aldığı ilk önlemlerden biri; ülkede eczanelere 15 milyon maske dağıtmak, 200 milyon ilave maske sipariş etmek ve 100'ün üzerinde hastaneyi hazır tutmak oldu.

Buna karşın muhalefet partileri, hükümetin aldığı önlemleri yetersiz bulurken daha sıkı tedbirler alınmasını talep etmişti.

Son günlerde salgının ülke genelinde yayılmasının önüne geçilememesi ve alarm seviyesinin 2 ve daha sonra da 3'e çıkarılmasının ardından virüse karşı alınan tedbirler artırıldı.

Başbakan Edouard Philippe, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılacağını; sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılacağını açıklamıştı.

Philippe, Fransızlara mümkün olduğunca dışarı çıkmama konusunda çağrıda bulunmuştu.

Ancak Fransızların, hükümetin uyarılarını dikkate almaması ve alışkanlıklarını değiştirmemesi Fransa yönetimini daha sıkı tedbirler almaya itti.

Pazar günü özellikle Paris'te herkesin park ve bahçelere akın etmesi, bazı kafe ve barların yasağa rağmen açık olması Macron ve hükümeti rahatsız etti.

Macron, pazartesi günü Elysee Sarayı'ndan yaptığı "ulusa sesleniş" konuşmasında, "Fransızların davranışlarını doğru bulmadığını, park ve bahçelere, sokaklara çıkarak insanların tehlikeye atıldığını" belirtmişti.

"Salgına karşı savaştayız" ifadesini kullanan Macron, salgınla mücadelenin kazanılacağını söylemişti.

Macron'un kararıyla da dün itibarıyla ülke genelinde serbest dolaşıma zorunlu haller dışında kısıtlama getirildi. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 38 avro para cezası kesilecek, ceza tutarı daha sonra 135 avroya çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığı, uygulama için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarma görevlendirdi.

Futbol ligleri askıya alındı, seçimler ertelendi

Salgınla mücadele kapsamında, Fransa 1. ve 2. Futbol Liglerinde maçlar, yeni bir duyuruya kadar askıya alındı.

100'den fazla kişinin bir arada toplanması ve etkinlik yapmasının yasaklandığı ülkede, birçok önemli etkinlik iptal edildi.

22 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turu da ileri bir tarihe ertelendi.

Salgından ölenlerin yüzde 7'si "65 yaş altı"

Öte yandan, yetkililerin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175'e, vaka sayısı ise 7 bin 730'a yükseldi.

Virüse yakalananlardan 26'sı milletvekili ve 690'ı ağır durumda, yaşamını yitirenlerin yüzde 7'sinin 65 yaş altı olduğu belirtildi.

Fransa'nın Soissons kasabında yaşayan 64 yaşındaki Türk vatandaşı Halil B, salgın nedeniyle 6 Mart'ta hayatını kaybetti.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, halkın yarısından fazlasının virüse yakalanabileceğini belirtmişti.