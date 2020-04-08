Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Johnson'a yoğun bakıma alınmadan önce oksijen verildiğini söyleyen İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove "Başbakan, solunum cihazına bağlı değil" dedi. Johnson'ın koronavirüs teşhisi konulduğundan beri doktorların tavsiyelerine daha fazla uyduğunu ifade eden Gove “Bu virüsün gerçekten korkutucu bir kötülüğe sahip olduğunu keşfediyoruz. Hepimiz tıbbi tavsiyelere uymalıyız” dedi. Başbakanlık görevine vekâlet edecek olan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise "Johson'ın hasta olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bütün planlar olduğu gibi devam edecek" dedi.