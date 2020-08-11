Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün sözde meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye vatandaşı olup da Suriye’de birinci veya ikinci dereceden akrabası bulunmayan vatandaşların taşınabilir ve taşınmaz mal varlıklarının tümü örgüt yönetimine geçecek. Böylece Suriye’de bulunmayan vatandaşların mal varlıklarına, terör örgütü YPG/PKK tarafından korunma bahanesiyle el konulacak. YPG/PKK’nın Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirme amacıyla bölgede yaşayan Türkmen, Süryani, Ezidi ve Araplara şiddet uygulayarak göçe zorlaması raporlara yansımıştı.