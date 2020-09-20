Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılan yaklaşık 2,8 milyon test sonucunda 100 bin Covid-19 vaka sayısı sınırı geçildi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını veren enstitü, 10-16 Eylül haftasında 1107 kişinin virüs kaptığını, bu sayının önceki haftaya göre yüzde 65 artış anlamına geldiğini açıkladı. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9944'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde halen 417 Covid-19 hastası tedavi görüyor. Bu kişilerin 78'i yoğun bakım ünitesinde bulunuyor.