Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'ın işgalden kurtuluşu dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ağdam'ın işgalden kurtuluşunu "tarihi olay" diye nitelendiren Aliyev "Şimdi Ağdam için yeni bir dönem başlıyor. Büyük planlarımız var. İşgal altındaki topraklarda her şey yok edildi. Ağdam şehrini yeniden kuracağız " dedi. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini defalarca söylediğini hatırlatan Aliyev "Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı ve bugün de bağımsız değil. Ermenistan aslında bir kolonidir" dedi.

ERMENİ HALKI ANLAYACAK

Bölgede Ermenilerle komşuluğun devam edeceğini dile getiren Aliyev şunları söyledi: Güney Kafkasya'daki düşmanlıkların sona ermesi ve normal ilişkilerin kurulmasından yanayım. Bizim Ermeni halkıyla bir sıkıntımız yok. Eminim ki bugün Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler bir gün kendilerinin tek yolunun Azerbaycan halkıyla yan yana, komşuluk ilişkisi içerisinde yaşamak olduğunu anlayacak.

Aliyev, komşularıyla normal ilişki kuramayan bir ülkenin gelişemeyeceğine dikkat çekerek “Türkiye'ye toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeden toprak talebinde bulunmak intihardır” ifadelerini kullandı.

AVRUPA KONSEYİ, NEREDESİN?

Aliyev, Ermenistan'daki iç kriz sebebiyle muhaliflere yapılan baskılara Batı ülkelerinden hiçbir tepki gelmediğini hatırlatarak “Ermenistan'da her gün bir muhalefet lideri tutuklanıyor. Bir tek Batı ülkesi buna tepki verdi mi? Azerbaycan'ı küçümseyen ve itibarımızı sarsmaya çalışan Avrupa Konseyi, neden susuyorsun? Neden sessizsin Avrupa Parlamentosu? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız? Dünyanın gözü önünde bir diktatör tüm muhalefeti yok ediyor. Bizi balistik füzeyle, misket bombasıyla, fosforlu bombayla vurdular, sustunuz” dedi.