Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı. 8. kez düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan Kim Jong-un'dan şaşırtan itiraf geldi. Ülkenin gücünü ve küresel prestijini arttırdığını belirten Kim, 2017'de ABD anakarasını vurabilen kıtalararası balistik füzelerin başarılı testleriyle sonuçlanan askeri ilerlemelere ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeleri işaret ederek zafer elde ettiğini ifade etti. Ancak 2016'da açıklanan 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yerine getiremediğini itiraf eden Kim Jong-un, 5 yıllık ekonomik planının “hemen hemen her sektörde” hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ifade etti. Kim Jong-un, "Plan geçtiğimiz yıl sona ermişti, ancak hemen hemen her sektörde hedeflerin son derece gerisinde kaldı" dedi.

250 parti yöneticisi, 4 bin 750 delege ve 2 bin izleyicinin katıldığı kongrenin, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından iki hafta önce düzenlenmesi ise dikkat çekti. 7 bin kişinin katıldığı kongrede kimsenin maske takmadığı görüldü. Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütü'ne "şüpheli vak'a" bildirmesine rağmen herhangi bir korona virüs vak'ası olduğu yönünde resmi bir açıklama yapmamıştı.