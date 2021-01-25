Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınında virüsün yeni türü nedeni ile birçok ülkede salgının kontrolden çıkması üzerine aşı şirketleri yeni türe karşı geliştirdikleri aşıları test etmeye başladı. ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’a karşı geliştirilen aşının yapılan laboratuvar testlerinde İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu ve aşının virüsü nötralize edici antikorlar ürettiği bildirildi. Şirket, geliştirdikleri aşının iki dozluk uygulama ile bugüne kadar dünya çapında tespit edilen tüm türlere karşı koruyucu olmasının beklendiğini açıkladı. Moderna, yapılan çalışmalar ile aşının yeni türe ve gelecekte ortaya çıkabilecek türlere karşı etkili olup olmayacağını anlamak için klinik öncesi çalışmalarda Güney Afrika’daki türe karşı bir aşı güçlendiricinin test edileceğini ifade etti.

Virüsler sürekli olarak mutasyona uğramasına rağmen bilim adamları İngiltere ve Güney Afrika'da keşfedilen Covid-19 mutasyonlardan endişe duyuyor. Bilim adamları, bu mutasyonun virüsün temel işlevlerini değiştirebileceğine inanıyor.