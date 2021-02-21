Nijer’de seçim komisyonu üyelerini taşıyan araç mayına çarptı. Tillaberi Bölge Valisi Tidjani İbrahim Katiella yaptığı açıklamada, Nijer seçim komisyonunun 7 üyesinin bulunduğu aracın Mali yakınlarındaki batı Tillaberi bölgesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Vali Katiella, olayın öğle saatlerinde meydana geldiğini aktardı.