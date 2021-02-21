Nijer’de seçim komisyonu üyelerini taşıyan araç mayına çarptı. Tillaberi Bölge Valisi Tidjani İbrahim Katiella yaptığı açıklamada, Nijer seçim komisyonunun 7 üyesinin bulunduğu aracın Mali yakınlarındaki batı Tillaberi bölgesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Vali Katiella, olayın öğle saatlerinde meydana geldiğini aktardı.
Nijer'de 7 seçim komisyonu üyesi patlamada öldü
21.02.2021 - 20:40 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijer’de seçim komisyonu üyelerini geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu 7 üye hayatını kaybetti.
Etiketler : nijer,patlama,mayın,
769429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/769429.aspx
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