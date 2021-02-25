Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rus güçleri Suriye’de yaşayan Filistinlilere ait Yermük kampında İsrailli iki askerin mezarını ararken, terör örgütü DEAŞ'ın da İsrail ile iş birliğine gittiği ortaya çıktı. Suriye Filistin Heyeti Başkanı Eymen Haşim "1982 yılında yaşanan Lübnan-İsrail savaşında iki İsrail askeri esir alındı. Bu askerler Yermük kampında tutuldu ve burada öldüler. Sultan Yakub ismi verilen o savaşta Zvi Feldman ve Yehuda Katz, üç El Fetih mensubu tarafından gömüldü. Ancak bu Yahudi askerlerin mezar yeri bilinmiyor. Ölüleri gömen üç kişi de vefat etti. İsrail bu askerleri bulmak için sayısız girişimde bulundu ancak sonuç alamadı. Şimdi Rus güçleri tüm Yermük Mezarlığı’nı kuşattı ve mezarları yeniden kazıyorlar’’ dedi. Eymen Haşim, 2014 yılında bölgeyi ele geçiren DEAŞ’ın da mezarlıkta uzun süre İsrail askerlerini aradığını aktararak, o dönem yapılan aramalar nedeniyle bazı mezarların boşaltıldığını tespit ettiklerini ve DEAŞ’ın da bazı cesetleri İsrail’e teslim ettiğine dair verilere ulaştıklarını anlattı.

NETANYAHU İSTEDİ

Rusya’nın 2015 yılında Suriye savaşına dâhil olduğunu hatırlatan Haşimi "2018 yılında Rus unsurlar bölgeye girdi. Yermük uzun süre rejim kuşatmasında kaldı ve Filistinliler büyük oranda kamptan ayrıldı. Rus güçler ilk mezarlık kazma faaliyetini 2019’da başlattı. İsrail Başbakanı Netanyahu Rus Devlet Başkanı Putin’den destek istedi. Ruslar, o dönem yapılan kazılarda üçüncü asker Zechary Baumel'in cesedini bulduklarını ve İsrail’e teslim ettiklerini açıkladılar. İsrail makamları da bu bilgiyi doğruladı" diye konuştu.

MEZARLIK KUŞATMA ALTINDA

2019 sonrası Yermük’te herhangi bir faaliyet olmadığını ancak geçtiğimiz günlerde 70 Rus askerinin Şehitler Mezarlığı’nı yeniden kuşatarak çok daha kapsamlı kazı çalışması başlattığını kaydetti. Haşim şöyle konuştu: Bir gün aniden Şehitler Mezarlığı Rus askerleri tarafından kuşatıldı. Mezarlığın iki girişi ve tüm bölge yasak alan ilan edildi. Ardından tıbbi cihazlarla donatılmış araçlar bölgeye getirildi. Mezarları kazıp naaşları koruma eşliğinde nakil araçlarına bindirip Şam’a götürüyorlar. Daha sonra bu naaşlar İsrail’e gönderiliyor.

200 NAAŞ GÖNDERİLDİ

İçeriden gelen görüntülerin utanç verici olduğunu söyleyen Eymen Haşim "Onlarca mezar harap edilmiş. Şu ana kadar açılan ve İsrail’e nakledilen naaş sayısı 200’ü buldu. 2019 yılında bu sayı 11 idi. O dönem götürülen naaşlardan 10’u geri dönmüş ancak 1’i İsrail’de kalmıştı. Yaşanan olay tam anlamı ile insan hak ve hukukunun çiğnenmesidir. Bu durumu geniş bir rapor hâline getirdik ve uluslararası mecralarda hakkımızı arayacağız. Yermük’te 5 bin kişilik mezarlık iki Yahudi askerin cesedi uğruna tüm dünyanın gözleri önünde talan ediliyor. Rusya, Esad rejimi ve İsrail, Filistinlilerin dirilerine olduğu gibi ölülerine de saygı göstermiyor" dedi.