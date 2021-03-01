Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rama, AB-Arnavutluk İstikrar ve Ortaklık Konseyi Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, AB üyesi olmayan ülkelerin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine Arnavutluk'un katılıp katılmayacağına dair soruyu yanıtladı.

"Avrupa Birliği'nin katılmamızı istediği her şeye katılırız. Bunu sorgulamayız." diyen Rama, AB'nin dış politika çizgisinden hiçbir zaman ayrılmadıklarını söyledi.

Rama, "AB ile yüzde 100 aynı çizgideyiz. Eşsiz bir sadakat diyebilirim." ifadesini kullandı.

Halihazırda AB'nin savunma girişiminde bulunduklarını söyleyen Rama, "Bu girişimde olmak istiyoruz' demek doğru değil. Biz çoktan bu girişime dahil olmuş durumdayız." ifadesini kullandı.

Rama, Arnavutluk'un geçmişte içinde bulunduğu tüm imparatorluklara sadık kaldığını belirterek, "Tarihimizde imparatorlukları en son yüzüstü bırakan hep biz olduk." diye konuştu.

Ülkesinin AB üyesi olmak için reformlara devam edeceğini vurgulayan Rama, şöyle devam etti:

"Biz bu reformları AB veya başkaları istediği için yapmıyoruz. Biz bu reformları çocuklarımıza ve gelecek nesillere borçluyuz. AB halkımız ve geleceğimiz için bir lütuftur. Mevcut şartlarda bir lanet gibi görülebilir ama gerçekte öyle değil. Bu gelecek adına çekmemiz gereken bir acı."

Arnavutluk, 2008'de AB'ye üyelik başvurusu yaptı, 2014'te aday ülke statüsünü aldı. AB, Arnavutluk'un üyelik müzakerelerinin başlamasına Mart 2020'de karar verdi.