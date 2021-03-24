Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 187 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son iki günde 29 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 800’e, vaka sayısının da 3 bin 703'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1577 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin geçici başkenti Aden’in yanı sıra Hadramevt ve Taiz vilayetlerinde son günlerde ölü ve vaka sayısında ciddi artış kaydedildiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak da yaptığı yazılı açıklamada, Yemen’de bu ay tespit edilen Kovid-19 vakalarının geçen aya oranla yüzde 50 yükseldiğini kaydetti.

Yemen'deki Husilere bağlı sözde hükümetin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, 15 Mart'ta kontrolleri altındaki sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, birçok Kovid-19 vakasının tespit edildiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde karşılaşılacak yüksek vaka sayısı için hazırlık yapılması uyarısında bulunmuştu.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, Kovid-19 salgınına ilişkin söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.