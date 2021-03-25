Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 464 bin 543’e ulaştı. Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 562 bin 856’ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 620'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 460 artarak 106 bin 799'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 21 bin 673 artışla 2 milyon 794 bin 888'e ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı 8 milyon 595 bin 798 oldu. Aşılananların 2 milyon 739 bin 791'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.