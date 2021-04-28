Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son iki gündür çok az da olsa yeni vaka ve ölüm sayılarında düşüş gözlenirken, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 235'den 230'a geriledi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra, Madrid, Katalonya, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıktı.

Ülkede son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 77 bin 943'e, vaka sayısı ise 3 milyon 504 bin 799'a ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 985 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 316'sının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 44 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.