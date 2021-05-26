Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, model Stephanie Dubois'un ölümünü konuşuyor. 39 yaşındaki modelin AstraZeneca aşısı olduktan kısa sürede sonra hayatını kaybetmesi 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirdi.

PIHTILAŞMA OLUŞMUŞ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmaya başladı.

'MUHTEMELEN AŞININ YAN ETKİLERİNİ YAŞIYORUM'

İngiliz model o dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; 'Ailem beni test için hastaneye götürdü. Testim negatif çıktı. Muhtemelen, geçen hafta yaptırdığım coronavirüs aşısının yan etkilerini yaşıyorum' dedi.



19 MAYIS'TA ÖLDÜ

Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu kötüleşen Dubois, 19 Mayıs'ta komaya girdi ve hayatını kaybetti.



ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SORUŞTURULACAK

İngiliz modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.