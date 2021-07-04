Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine saldırdı. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, karadan karaya atış yapan silahlarla yapılan saldırılarda sekiz sivilin hayatını kaybettiğini, dokuz sivilin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sivillere yapılan her saldırıyı "teröristlerle mücadele ediyoruz" bahanesinin arkasına sığınan rejime, sosyal medyada "çocuklardan ne istiyorsun" diye tepki yağdı. Ayrıca batısında Şeyh Yusuf köyündeki Beyaz Baretlilerin merkezine hava saldırısı düzenlendi. Beş sivil savunma gönüllüsünün yaralandığı saldırıyı, Lâzkiye şehrindeki Hımeymim Üssünden havalanan Rus uçaklarının gerçekleştirdiği öğrenildi.

TÜRKİYE SINIRINDAKİ MÜLTECİLERDEN BM'YE TEPKİ

Öte yandan Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda Suriye'ye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi sonrası milyonlarca yerinden edilen sivili korku sardı. İdlib'in Türkiye sınır hattındaki Mahatta isimli kampa sığınan Türki Sultan "Babülhava sınır kapısı bölgede yaşayan sivillerin can damarı. Rusya insani yardımları rejimin üzerinden yapmayı başarırsa İdlib'de yaşayan beş milyon insana idam hükmü vermek gibi olacak" dedi. Rusya'nın BM'den bu kararı geçirmemesi gerektiğini ifade eden Sultan "Rusya bizi bombalayarak yerimizden etti. Öldürdü ve evlerimizi yıktı. Bu da yetmemiş gibi şu anda Babülhava'dan bize gelen insani yardımlara gözünü dikti. Çocukların ve yaşlıların canlarıyla oynuyorlar" şeklinde konuştu. Serakib ilçesindeki yerinden edilen Muhammed Ali de, "BM'nin insani yardımları Rusya'nın isteğiyle Esad rejimi aracılığıyla dağıtılması, rejimin işlediği katliamların ödüllendirilmesi anlamına geliyor" dedi.

Suriye rejimi sivilleri açlığa mahkûm ediyor Suriye rejimi, ülkenin kuzeyindeki bölge sakinlerine zulmetmeye, yardımların geçişini engellemeye, kasıtlı gıda dağıtım kesintileriyle halka açlıkla boyun eğdirme girişimlerine devam ediyor.

Suriye sınırına 'güvenlik duvarı' Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak’ın Suriye sınırında yapımına başlanan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki güvenlik duvarı tamamlandı.