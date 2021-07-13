Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Alaska eyaletindeki Whittier kasabasında, herkes Begich Towers olarak bilinen binada yaşıyor. Alaska’nın Anchorage şehrinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda yer alan Whittier kasabasında yaşayan 318 kişi, 14 katlı çok büyük bir oteli andıran eski bir ordu kışlasında yaşamını sürdürüyor.

Jenessa Lorenz adlı bir TikTok fenomeni tarafından yayınlanan video ile duyulan binada, kasabada yaşayanlar için hemen hemen her şey bulunuyor.

Yaşadığı kasabanın trend olduğunu fark eden Jenessa, kasaba ile ilgili yaptığı yayında, "Herkesin aynı binada oturduğu bir kasaba var ve ben şu anda o binada yaşıyorum." diye konuştu.

BİNADA KİLİSE, POSTANE VE OKULA GİDEN BİR TÜNEL VAR

Yayında, binada bir postane, bir kilise, bir mağaza ve bir yönetim ofisi olduğunu belirten fenomen, binanın bodrum katında, caddenin karşısındaki okula giden bir de tünelin olduğunu söyledi. Lorenz ayrıca, binada yaşayan 318 kişi olduğunu aktardı.

Yaklaşık 7 yıldır bu binada yaşadığını aktaran fenomenin videosu 14 milyon kişi tarafından izlenirken, Jenessa Lorenz, videoyu izleyenlerden gelen soruları cevapladı.

MÜLK SATIN ALAMIYORSUNUZ

"Neden herkes aynı binada yaşıyor?" sorusuna, "Çünkü burada ev yok. Mülk satın alamıyorsunuz çünkü çoğu demiryoluna ait. O yüzden herkes bir binada yaşıyor, çünkü mülk satın alamazsınız" diye cevap verdi.

Binada ayrıca marketin ve polis karakolunun da olduğunu aktaran Jenessa Lorenz, yerleşimin tarihi ile ilgili bilgiler de verdi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA İNŞA EDİLDİ

TikTok fenomeni, "Whittier 1940'lardan beri var, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edildi ve askeri bir sığınaktı” derken “İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok insan ayrıldı, ancak 1964 depremine kadar hala büyük bir nüfusumuz vardı” şeklinde konuştu.

TikTok kullanıcılarından birinin “Yaz aylarında ne yapıyorsunuz?” sorusuna Lorenz, "Yaz aylarında yapabileceğiniz birçok şey var. Tekneyle açılabilir, yürüyüşe çıkabilir, balık tutabilir ya da , jet ski'ye binebilirsiniz” derken “Kışın yapacak neredeyse hiçbir şey yok, çünkü her şey hemen hemen kapanıyor. Kışın burada hava oldukça kötü oluyor" diyerek cevap verdi.

YAŞAYANLARIN ÇOĞU YAŞLI

Binada yaşayan kişilerin birçoğunun yaşlı olduğunu aktaran fenomen, “Etrafta çok az genç var. Benim yaşıtım sayılabilecek sadece 20 kişi var” ifadelerini kullandı.

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