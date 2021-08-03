Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Bölgesi’nin fiilî olarak katılacağı, Ukrayna’nın ise gözlemci olarak yer alacağı Kafkas Kartalı Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı bugün başlıyor. Pazar günü sona erecek olan tatbikat Ankara’da icra edilecek.

TECRÜBELER PAYLAŞILACAK

Tatbikatla, dost ülkelerin Özel Kuvvetleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirilecek. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile birlikte harekât icra edebilme kabiliyetleri sağlanacak. Tatbikatta katılımcı ülkelerin özel kuvvetleri; bilgi ve tecrübe paylaşımı, özel harekât yetenekleri ve iletişimin geliştirilmesi yönünde talimatları yerine getirecek.

ÖZEL KUVVETLER TİMİ YER ALACAK

Tatbikat kapsamında hedeflerin imha edilmesi, rehinelerin kurtarılması, yaralıların kurtarılması ve diğer görevlerde ortak eğitimler yapılacak. Türkiye’nin tatbikata bir özel kuvvet timi, bir uzman nişancı, iki genel maksat helikopteri ve bir nakliye uçağıyla katılması planlanıyor.

Öte yandan, Dynamic Front 2021 Tatbikatı İkinci Safhası, ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye’den 200 personel ve 80 araç, ABD’den 260 personel ve 100 araç ile İspanya Silahlı Kuvvetlerinden 81 personel ve 20 aracın katılımı ile 05-20 Eylül’de Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilecek. Tatbikatla; katılan ülke topçu unsurlarının çok uluslu harekâta yönelik iş birliği ve birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AZERBAYCAN MEVZİLERİNE YENİ SALDIRI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.27 sularında ateş açıldığı bildirildi. Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi. Ermenistan ordusu önceki gün de aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

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