Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre 20 yaşının altındaki erkeklerde miyokardit (kalp kası iltihabı) görülme ihtimali normalden 14 kat fazla. ABD’deki araştırma İngiltere’de de tedirginliğe yol açtı.

İngiltere’de hükümet okullar açılmadan 16 ve 17 yaşlarındaki gençlere ilk doz Covid aşılarının yapılmasını planlıyordu.

İngilizler, bu kararın gözden geçirilmesini istiyor. Daha önce çocuklara bile Covid aşısı yapılmasını savunan bir Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi üyesi, teorik olarak genç erkekler için farklı bir tavsiyede bulunulabileceğini ifade etti.

İngiltere’de daha önce tek bir cinse aşı yapılmasının örneği var. HPV aşısı 2018’e kadar sadece kızlara yapılmıştı.

İsrail'de araştırma: BioNTech bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir İsrail'de birçok tıp merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının bir tür göz iltihabı ile bağlantılı olabileceği tespit edildiği açıklandı.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, üçüncü doz aşının kullanılıp kullanılmaması konusunda halka tavsiye vermeyeceğini, hükümetlerin kendi kararlarını vereceklerini belirtti.