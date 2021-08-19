Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen binlerce Afgan Kabil Havalimanı’na akın etmişti. Havalimanında yaşanan panik ve kaos insanlık dramına yol açmış, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı.

KATAR'A GİDECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Şoke eden görüntülerin ardından ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağıyla Katar’a götürüldüğü iddia edilen 640 Afgan’ın akıbeti merak edilirken, Rusya’dan olaya ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, ABD’nin kargo uçağına bindirdiği Afganları, Afrika ülkesi Uganda'ya götürdüğünü öne sürdü. Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nün iddiasına göre, Katar üzerinden ABD’ye götürülecekleri söylenen ve Uganda’ya götürüldüklerinden haberi olmayan 640 Afgan vatandaşı söz konusu ülkeye yerleştirildi.

Öte yandan ABD basınında çıkan haberlerde, kargo uçağının Katar’a indiği aktarıldı.

UGANDA'DAN AÇIKLAMA: “KABUL EDECEĞİZ”

Uganda geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin talebi üzerine Afgan mültecileri geçici olarak ülkeye kabul edeceğini bildirmişti.

Uganda Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kabul edilecek mülteci sayısı belirtilmezken, yerel medyada yer alan haberlerde, yardım, afet ve mültecilerden sorumlu Bakan Esther Anyakun’un ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den ricası üzerine 2 bin Afgan mültecinin geçici olarak ülkeye kabul edileceği

belirtilmişti.Anyakun’un mültecilerin ülkede kaldığı süre boyunca tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını söylediği ifade edilmişti.

Öte yandan Arnavutluk ve Kosova’nın da ABD'nin Afgan mültecileri geçici olarak kabul etme talebini kabul ettiği açıklanmıştı.

İran’dan Afganistan kararı: Afgan mülteciler ülkeye alınmayacak İran, güvenlik ve koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Afgan mültecilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Afganistan’dan dehşete düşüren görüntüler! İnsanlar uçaklardan yere çakıldı Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından, ülkeden kaçmak isteyenler Kabil Havaalanı’na akın etti. Ülkeden gelen son görüntülerde ise bir tahliye uçağının havalandıktan sonra uçaktan insanların düştüğü görüntülendi.

Taliban'dan kaçış... Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye çalışmaları yürütülürken, binlerce kişi korku ve panikle ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi.