Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna’nın uyguladığı aşı sertifikalarına “denklik” verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek üç ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının “AB Dijital COVID Sertifikası” ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi. Üç ülkenin AB’nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi. İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler “COVID-19 Aşı Kartını” e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Covid-19’da aşılama yaşı 15’e düştü Yeni düzenleme ile sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere de dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.