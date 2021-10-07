ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, tespit edilen hacklenme girişimlerini derlediği ve Temmuz 2020- Haziran 2021 dönemini kapsayan "Yıllık Dijital Savunma Raporu"nu yayımladı. Rapore göre arkalarında bir devlet olduğu tespit edilen "hacklenme" vakalarının yüzde 58'inin ardında Rusya olduğu aktarıldı. Bu olayların çoğunluğunda bakanlıklar gibi ABD hükûmeti kurumları ve ABD'deki düşünce kuruluşlarının hedef alındığı kaydedildi. Öte yandan sıralamada Rusya'yı yüzde 23 ile Kuzey Kore, yüzde 8 ile Çin takip etti.
100 milyon kişinin kişisel bilgilerini çalmıştı: Rus hacker ABD’de 12 sene hapse mahkum edildi ABD’de çok sayıda şirketten 100 milyona yakın müşterinin kişisel bilgilerini çalan 37 yaşındaki Rus hacker Andrei Tyurin, Manhattan’daki federal mahkemede 12 sene hapse mahkum edildi.
Hacker'lar 150 bin güvenlik kamerasına sızdı Uluslararası bir hacker grubu, hapishaneler, hastaneler ve hatta Tesla fabrikası da dâhil olmak üzere 150.000 güvenlik kamerasını hack’ledi.
Europol 'dünyanın en tehlikeli hacker ağı' Emotet'i çökertti Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol), ABD ve birçok Avrupa devletinin güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde "Emotet" isimli küresel hacker ağını çökerttiği bildirildi.
Microsoft: Hackleme vakalarının %58'inin arkasında Rusya var
Microsoft, devlet destekli Rus hackerların, çoğunlukla ABD'deki hükûmet kurumlarıyla düşünce kuruluşlarının hedef aldığını açıkladı.
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, tespit edilen hacklenme girişimlerini derlediği ve Temmuz 2020- Haziran 2021 dönemini kapsayan "Yıllık Dijital Savunma Raporu"nu yayımladı. Rapore göre arkalarında bir devlet olduğu tespit edilen "hacklenme" vakalarının yüzde 58'inin ardında Rusya olduğu aktarıldı. Bu olayların çoğunluğunda bakanlıklar gibi ABD hükûmeti kurumları ve ABD'deki düşünce kuruluşlarının hedef alındığı kaydedildi. Öte yandan sıralamada Rusya'yı yüzde 23 ile Kuzey Kore, yüzde 8 ile Çin takip etti.
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