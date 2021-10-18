Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Gujurat eyaletinin Kemora köyünde yaşayan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ve 75 yaşındaki eşi Maldhari uzun yıllardır bebek sahibi olmak istiyordu. uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olmak için çabalayan yaşlı çift profesyonel bir destek alarak hastaneye gitmeye karar verdi. Hastanede doktorların olumsuz yorumları sonrası bebek hayallerininden vazgeçmeyen çift tüp bebek tedavisine başladı. Gördükleri tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç alan çift oldukça mutlu oldu.

70 YAŞINDA İLK BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI

70 yaşında hamile kalan ve ilk bebeğini kucağına alan Jivunben, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimliğinin olmadığını fakat 70 yaşında olduğunu söyledi. Jivunben'in doktoru Naresh Bhanushali, yaşlı çiftin bebek sahibi olmak için hastaneye geldiklerinde bunun mümkün olmadığını söylemelerine rağmen vazgeçmediklerini, diğer çiftler gibi tedavi olmak istediklerini söyledi. Doktor Naresh, 70 yaşında anne olan Jivunben'i, gördüğü en nadir vakalardan biri olarak nitelendirdi.

Hindistan'da sel ve heyelan felaketi: Ölü ve yaralılar var Hindistan’ın güneyinde Kerale eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu sel ve heyelan meydana gelirken yaşanan afette 18 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi.



