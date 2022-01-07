Türkiye Gazetesi

Çin’in Changzhi şehrinde görenleri dehşete düşüren bir trafik kazası yaşandı.

Kamyon, sarp kayalıklar arasındaki yoldan çıkarak yerden 100 metre yükseklikte asılı kaldı.

NAVİGASYON NEDENİYLE YANLIŞ YOLA GİRDİ

Kamyonun, navigasyonun yönlendirmesiyle sıkıştığı dar yola girdiği tahmin ediliyor.

Bölge sakinleri, sürücünün dağ içinden geçen yolun aracın geçmesi için çok dar olduğunu fark ettiğini ve geri manevra yaparken kazanın meydana geldiğini ifade ettiler.

Sürücü ve araçtaki yolcu olayı yara almadan atlatırken kamyon üç kurtarma aracının yardımıyla yola sokuldu.

Feci kaza: Yolcular camdan yola fırladı Niğde'de iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, otomobilde bulunan yolcular camdan dışarı fırlayarak feci şekilde yaralandı.

Kazada ölen mülteciyi Türkiye sınırına attılar Van'ın İran sınırında geçen ay Afganistanlı bir mültecinin cesedi bulundu. Öldürüldüğü düşünülen göçmenin, kazaya kurban gittiği anlaşıldı. Cesedini atıp kaçanlar ise yakalandı.