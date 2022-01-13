Türkiye Gazetesi

Bakan Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Covid-19'a yakalandığını bu sebeple de kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını uzaktan takip ettiğini açıkladı.

İLK TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞ

Fransız basınının bakanın yakın çevresine dayandırdığı haberlerde, akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulamanın Veran'a Covid-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdiği aktarıldı.

Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran'ın bunun üzerine ilk Covid-19 testini yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Veran'ın Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de Covid-19'a yakalanmıştı.

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