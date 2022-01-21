Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele devam ediyor. Hızla yayılan virüs birçok ülkede vaka sayılarını artırdı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, Omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.

Uzmanlar, yeni versiyonun, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğine dikkati çekti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 1 milyon 740 binin üzerinde Covid-19 vakası kaydedildi.​​​​​​​



Yunanistan’da 60 yaş üzerine aşı mecburiyeti getirildi ​Yunanistan, koronavirüs vakalarındaki artış dolayısıyla bugün 60 yaş üzerine Covid aşısı mecburiyeti getirdi.

Yunanistan'ın, 12 mil talebinden vazgeçtiği iddiası Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi.