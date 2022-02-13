Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan gerilim her geçen gün artmaya devam ederken Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı EASA, büyüyen savaş riski sebebiyle hava sahasını uçuşlara kapattı. Batılı istihbarat servisleri, Rus ordusunun saldırı durumu aldığını ve 15 ila 16 Şubat’ta bombardımanın başlayacağı bilgisini paylaştı. Kiev Belediye Başkanı, sivil savunma ve direniş planını açıklarken ülkede millî seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda 1,5 ila 2 milyon Ukraynalıya silah dağıtılması planlanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, her türden senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını ilan etti. Yabancı elçilikler alarm durumuna geçerken aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Ukrayna’da bulunan vatandaşlarına “ülkeyi terk edin” veya “Ukrayna’ya gitmeyin” çağrısı yaptı. Moskova da Ukrayna’daki görevli diplomatlarını çekti. Amerikan silahlarını taşıyan 15. uçak da Kiev’e indi.

İŞGAL PLANI HAZIR

Ukrayna istihbaratı, Rusya’nın işgal planına dair bir rapor hazırladı. Gazetemize bilgi veren bir Ukrayna milletvekili “Rus ordusunun temel stratejisi 18 maddelik bir plana dayanıyor. Taslak plana göre üç bölgeden (kuzey, doğu ve güney hattından planlanan) kara taarruzu yapılacak. Liman, havaalanları, nükleer santraller, askerî karargâhlar hedef alınacak. Siber saldırılar ve hibrit savaş stratejisiyle ekonomi, bilişim, ulaşım ve tüm hayati kurumların felç edilmesi ana hedef” dedi.

RUSLAR MOBİL GRUP OLUŞTURDU

Kritik saatlerin yaşandığını söyleyen Ukrayna-Tavriya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Gayana Yüksel, Rus ordusunun mobil gruplar oluşturduğunu ve kritik noktalara bu birliklerin gireceğini iddia etti. Yüksel “Bu bölgelerin ele geçirilmesiyle kara, hava ve denizden bombardıman başlayacak. Kuzeyden Harkov, Cernigov, güneyden Dinyeper, Maripol ve Zaporajya Nikolai şehirlerine yürüyecekler. Zaten sıcak hat olan Doneks ve Lugansk’ta da savaş kızışacak. Odessa ve Maripol limanlarını vurarak Ukrayna’nın deniz gücü mukavemetini yok etmek istenekce. Bu gerçekleşirse ticaret, enerj ve göç dengeleri anormal boyutta değişir. Avrupa en büyük zararı gören coğrafya olur” dedi.

GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ YOK

Emekli Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ise Ukrayna’da tarafların geri dönülmez bir noktada olduğuna dikkat çekti. Karataş “Ukrayna’da büyük çaplı bir savaş riskini mevcut tablo dâhilinde kimse göze alamaz. Özellikle Donbass ve Lugansk merkezli çatışmaya şahit olacağız. Aksi zaten çok büyük bir felaket olur. Lokal bazlı bir harita değişikliği ile bu olay sona erer. Ukrayna hava trafiğinin NOTAM yoluyla (havacılara bildiri) kapatılması, riskin büyüklüğünü ve muhtemel sabotaj ihtimalini gösteriyor. Rusya yakın zamanda Karadeniz üzerindeki uçuşları da engelleyecek. Ukrayna’ya çatışmaların başlaması durumunda hava desteğini durdurmak isteyecekler. NATO doğrudan bu düşük yoğunluklu çatışmanın parçası olmayacak. Sadece koalisyon düzeyinde sınırlı destek devam eder” dedi.

PUTIN İLE BIDEN KRİZİ GÖRÜŞTÜ

Ukrayna gerilimi sebebiyle karşı karşıya gelen ABD ve Rusya, diplomasi için kapıları kapatmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, krizin diplomatik yollardan çözülmesi için yeniden görüştü. 1 saatlik kritik görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın, Ukrayna sınırındaki askerî yığınağını artıran Rusya'nın bu ülkenin topraklarını daha fazla işgal etmesi hâlinde "ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde cevap vereceği" sözlerine yer verildi. Biden'ın, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda da uyarıda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağı ve Rusya'nın itibarını azaltacağı tekrarlandı. Biden'ın konunun çözüme kavuşması için diplomatik girişimleri önceledikleri, bununla birlikte diğer senaryolara da müttefikleriyle birlikte hazır oldukları konusunda net bir tavır sergilediği kaydedildi. Kremlin’den yapılan açıklamada ise, “Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi” denildi.

AB: Ukrayna'daki diplomatik misyonlarımız kapanmıyor Avrupa Birliği, Ukrayna'daki diplomatik misyonlarının açık olduğunu duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.