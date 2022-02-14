Türkiye Gazetesi

Bütün dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime odaklanmış durumda. Bu krizin çözülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok lider, hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda Zelenskiy'nin son ziyaretçisi Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu. İkili, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliği demek" dedi.

"AVRUPA'NIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy "Kuzey Akımı 2 Projesi'nin risklerini de görüşmemizde değerlendirdik. Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyor ve enerji garantisi ile enerji güvenliği istiyoruz. Ukrayna’da bugün Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisi oluşturuluyor. Ukrayna’ya Avrupa’dan gelecek güvenlik, ekonomik ve enerjik destek çok önemli" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDEN KAÇANLARI UYARDI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekillerine ve iş adamlarına seslenen Zelenskiy "Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde hakkınızda ciddi kararlar almak zorunda kalacağız" diye konuştu.

"RUSYA'YA NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Scholz ise "Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir askeri tehlike durumu olmamasına rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tatbikatlarının kabul edilir bir durum değil. Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kere daha ihlal ederse, ne yapacağımızı biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın son sekiz yılda ekonomik olarak Ukrayna'ya en çok destek olan ülke olduğunu hatırlatan Başbakan Schol, bu yöndeki yatırımlarının devam edeceğini aktardı.

"AĞIR EKONOMİK SONUÇLARI OLACAKTIR"

Scholz "Bir kere daha netleştirmek istiyorum, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü esastır, müzakere edilemez. Şimdi Rusya'dan gerilimi düşürmeye yönelik adımlar bekliyoruz. Aksi takdirde ‘ağır ekonomik, jeopolitik ve mali sonuçları’ olacaktır. Bunu yarın Moskova'da da söyleyeceğim" dedi.

Scholz, yarın Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Biden ve Zelenskiy, "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştı Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede iki liderin Ukrayna-Rusya krizinde "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştığını belirtti.

Putin ve Zelenskiy Türkiye’de bir araya gelebilir: Kremlin’den görüşme sinyali Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin soruya cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanının herkesle görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Rus Büyükelçi: Yaptırımlar Putin’in umurunda değil Rusya’nın Stockholm Büyükelçisi Victor Tatarintsev, Batı’nın yaptırımlarının Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in umurunda olmadığını belirtti.