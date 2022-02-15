Türkiye Gazetesi

Batı medyasında son günlerde sıkça yer alan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki haberler gündemdeki yerini koruyor. Ukrayna hükümet yetkilileri yarın, Zelenski'nin yarın bir saldırı öngörmediğini, ancak yabancı basında çıkan haberlere yanıt verdiğini belirtti. Batılı yayın kuruluşları ABD Başkanı Joe Biden'in müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 16 Şubat'ta (yarın) Ukrayna'ya bir saldırı düzenleyebileceğini söylediğini öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bir bildiri yayınlayarak 16 Şubat (yarın) halkı milli marş söylemeye ve bayrak sallamaya davet etti.

Rusya Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski’nin halka birlik ve beraberlik çağrısı yaptı ve 16 Şubat(yarın) için halkı milli marş söylemeye ve bayrak sallamaya çağırdı.

16 Şubat ülkeyi ‘Birlik Günü’ İlan eden Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden halka seslendi. Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar” dedi.

Rusya’nın 16 Şubat'ta Ukrayna’ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, "Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. 16 Şubat’ın “Birlik Günü” adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.

Ukrayna’nın eski Ukrayna olmadığını ve bugün çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ancak bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü. Önümüzde duran risklerin farkındayız ve her gün takipteyiz. Farklı bir senaryoyla muhtemel bir agresifliğe karşı cevap hazırlıyoruz" dedi.

“BÜTÜN PROBLEMLERİ DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

Ordunun güncel durumuna ve uluslararası arenada aldığı desteğe değinen Zelenskiy, "Bizim askerlerimiz mükemmel ve modern silahlara sahip. Bugünün ordusu sekiz yıl öncesine göre daha güçlü. Ordudan hariç diplomasi de önemli, bugün birçok ülkenin diplomatik desteğini almış durumdayız. Birçoğu ülkemize ziyarete geldi. En önemlisi de Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği olduğunu biliyorlar” dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki krizi diplomasi yoluyla çözmek istediklerini ifade eden Zelesnkiy, “Bütün problemleri diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Donbass bölgesi ile Kırım’ın Ukrayna olduğunu söylüyoruz. Buraları diplomatik yol ile geri döndüreceğiz. Başkasının olana dokunmayız, bizim olanı da veremeyiz. Özgürlük istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Gökyüzünden bize bu savaşta ölen 14 bin kişi bakıyor. Bugün sadece Sevgililer Günü değil ayrıca Ukrayna’yı sevenler günü de. Ukrayna’yı sevin, biz sakiniz, güçlüyüz. Büyük ülkenin büyük halkı" dedi

RUSYA'NIN TATBİKAT BİRLİKLERİ GERİ DÖNDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna krizi piyasaları vurdu! Altın fiyatları 8 ayın zirvesini gördü Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaş beklentisi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Rusya-Ukrayna krizi sonrası ons altındaki yükseliş, genel fiyatları etkilemeye devam ediyor. Altın son 8 ayın zirvesine çıkarken, gram altın fiyatları 822 TL`yi görerek 2022`nin en yüksek seviyesini gördü. Altındaki bu yükseliş, "Altın düşecek mi yükselecek mi, Altın Kuru bugün ne kadar, kaç TL" sorularının sorulmasına sebep oldu. İşte 15 Şubat güncel altın fiyatları.

ABD'den Rusya'ya hem uyarı hem de çağrı: Çözüm için halen fırsat var ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi için halen imkan olduğunu söyledi. Pentagon Sözcüsü John Kirby ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak işgale henüz nihai bir karar verdiklerine inanmadıklarını söyledi.