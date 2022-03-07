Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 12. gününde. Rusya'nın saldırıları sonrası yüzlerce Ukraynalı sivil hayatını kaybetmiş, bini aşkın sivil ise yaralanmıştı. Rusya'nın saldırıları devam ederken Ukrayna'lılar komşu ülkelere göç etmeye devam ediyor.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Bossernaker, geçtiğimiz günlerde 1 gün içinde 106 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini, bunun son 10 gündeki en yüksek sayı olduğunu belirtmişti. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

'2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK MÜLTECİ KRİZİ'

10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi." ifadelerini kullandı.

BM'nin açıklamalarına göre ise Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya göç etti ve Polonya'ya göç edenlerin sayısı toplamda 756 bin 303 oldu.

4 MİLYON SİVİL ÜLKEDEN KAÇABİLİR

Polonya'yı sırasıyla 157 bin 4 kişiyle Macaristan, 103 bin 254 kişiyle Moldova, 101 bin 529 kişiyle Slovakya, 63 bin 192 kişiyle Romanya izledi. Diğer Avrupa ülkelerine 133 bin 876 kişi göç etti. Rusya'ya ise 53 bin 300 kişi geçiş yaptı.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya Ukrayna için Suriye'den yabancı savaşçılar topluyor iddiası ABD basını tarafından Rusya'nın Ukrayna savaşı için Suriye'den daha önce yabancı şehir savaşı tecrübesi olan savaşçılar topladığı iddia edildi.

163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya kaçtı Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi, Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiği ve Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesinin durdurulduğu bildirildi. Öte yandan 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği de duyuruldu.

Ukrayna'dan B planı: Zelenskiy öldürülürse... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi durumunda Ukrayna'nın yönetimin devamı konusunda planı olduğunu söyledi.