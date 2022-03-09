Türkiye Gazetesi

Putin liderliğinde Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini sürdürürken NATO'dan bir hamle geldi. NATO'dan yapılan açıklamaya göre üye ülkelerin savunma bakanları 16 Mart tarihinde video konferans yöntemiyle bir toplantıda buluşacak.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik son gelişmeler ele alınırken toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.

Rusya - Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle savaşın giderek derinleşen etkilerinin ele alınması beklenen toplantıda NATO'nun hazır tutulan askeri kuvvetlerinin durumlarının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Ukrayna'dan gelen doğrudan hava sahasının uçuşa kapatılması ve Sovyet yapımı savaş uçaklarının tahsis edilmesi gibi konulara sıcak bakmayan NATO'nun alternatif destek olanaklarını da görüşmesi bekleniyor.

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